Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda 2022 yılında Mars'a robotlu bir görev düzenlemek istediğini ve birkaç yıl sonrasında da insanlı bir seyahat planlamak istediğini söylemişti. Ancak Mars Society ile yapılan sanal bir toplantıda Musk, artık bir sonraki nesil Starship uzay aracının ancak 2023 yılında hazır olacağını düşündüğünü söyledi. Bu da, bir sonraki yolculuğun 2024 yılına kadar gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.