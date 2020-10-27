Elon Musk'ın Mars'a yolculuğu gecikecek! Musk'tan yeni açıklama geldi
Mars'a gitmek konusunda büyük bir yarış yaşanıyor. Bir yanda NASA, ESA, Çin Ulusal Uzay İdaresi gibi kurumlar yer alırken, diğer yanda SpaceX, Blue Origin gibi özel şirketler var. Bilindiği üzere Elon Musk, Mars'a gidiş konusunda en hırslı insanlardan biri. Yoğun şekilde SpaceX'in Mars projesi üstünde çalışıyor. Ancak Elon Musk, 2022'de SpaceX'in kızıl gezegene gideceğini düşünmüyor. Ünlü girişimci önceki açıklamalarına göre biraz daha farklı yeni bir açıklama yaptı.
Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda 2022 yılında Mars'a robotlu bir görev düzenlemek istediğini ve birkaç yıl sonrasında da insanlı bir seyahat planlamak istediğini söylemişti. Ancak Mars Society ile yapılan sanal bir toplantıda Musk, artık bir sonraki nesil Starship uzay aracının ancak 2023 yılında hazır olacağını düşündüğünü söyledi. Bu da, bir sonraki yolculuğun 2024 yılına kadar gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.