Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, Google'da "İslam'ın mevcut halifesi" şeklinde yapılan aramalarda yanıltıcı sonuçlar bulunduğuna ve Ahmediye topluluğunun "Google Play Store'a Kur'an'ı Kerim'in orijinal olmayan versiyonunu yüklediğine" dair şikayetler alındığı belirtildi.

Açıklamada, Wikipedia'da ise İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin bulunduğuna ve "Mirza Masrur Ahmed'i Müslüman olarak tanımlayan" makaleler aracılığıyla yanıltıcı bilgilerin yayıldığına yönelik şikayetlerin, PTA'ya ulaştığına dikkat çekildi.

Her iki kurumdan da platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılması, aksi halde yasal yollara başvurulacağı uyarısında bulunuldu.

TİKTOK'UN YASAĞI VERİLEN GÜVENCEYLE KALDIRILMIŞTI

Pakistan'da 9 Ekim'de Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız içeriklerin kontrol edilemediği" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

19 Ekim'de İslamabad yönetimi, TikTok'a getirdiği yasağı, şirketin ülkenin hukukuna uygun şekilde "uygunsuz" içerikleri engelleyeceğine dair verdiği güvence dolayısıyla kaldırmıştı.