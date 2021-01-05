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Ankesörlü telefonlar teknolojiye yenik düştü

Bir zamanlar vatandaşların yakınları ile konuşmak için önünde kuyruklar oluşturduğu ankesörlü telefonlar teknolojiye yenik düştü.

ANKESÖRLÜ TELEFONLAR TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ
5 Ocak 2021, Salı Güncelleme : 10:56:18

İHA

Türkiye'de ilk olarak 1980'li yıllarda şehrin en işlek ve kalabalık caddelerine kurulan ankesörlü telefonlar artık tarihin tozlu sayfalardaki yerini aldı. Zamanında vatandaşların hasret gidermek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu telefon kulübeleri ise şimdi yalnızları oynuyor.

Kurulduğu ilk günlerde büyük, orta ve küçük tip jetonlarla kullanılan sonrasında kartlı sisteme geçen ankesörlü telefonlar, teknolojin ilerlemesi ve cep telefonu kullanımının hızla yaygınlaşması sonucunda kullanılmaz hale geldi. Şimdilerde sokak ve cadde üzerinde hala bulunan telefon kulübeleri ve ankesörlü telefonlar, hafızalarda birer anı olarak kaldı.

Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Bunları kontrol edin!

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