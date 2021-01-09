Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.