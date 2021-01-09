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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: da 'ye temsilci atayacağını açıkladı

Büyük Millet Meclisi'nden geçen sosyal medya düzenlemesi sonrasında , , vb. 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirildi. Bir süre önce 'un Türkiye'ye temsilci atayacağı açıklanmıştı. Şimdi de TikTok temsilci atamaya hazırlanıyor.

TİKTOK DA TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATAYACAĞINI AÇIKLADI
9 Ocak 2021, Cumartesi Güncelleme : 09:46:45

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

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