Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen sosyal medya düzenlemesi sonrasında Twitter, Facebook, TikTok vb. 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirildi. Bir süre önce YouTube'un Türkiye'ye temsilci atayacağı açıklanmıştı. Şimdi de TikTok temsilci atamaya hazırlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.