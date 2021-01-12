WhatsApp flaş bir karar aldı ve gizlilik politikasında değişiklikler yaptı. Buna göre kullanıcıların verileri Facebook'la paylaşılacak. Bunu kabul edenler WhatsApp'ı kullanmaya devam ederken, etmeyenler ise 8 Şubat'tan sonra hesabına ulaşamayacak. Kullanıcılara başka bir seçenek daha bırakılmıyor.

Bununla birlikte WhatsApp, gizlilik ilkesi güncellemesinin AB ülkelerini kapsamadığını açıkladı. WhatsApp'ın verileri paylaşması ve çifte standart yapması büyük bir tepkiye neden oldu. Kullanıcılar alternatif uygulamalara geçmeye başladı.