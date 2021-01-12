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'ın zorunlu kullanıcı sözleşmesi kararı bugün ele alınacak!

Kısa süre önce , kullanıcı sözleşmesinde yenilemeye gitti ve artık verilerin 'la paylaşılacağını duyurdu. Bu durum ülkeleri dışında de dahil olmak üzere geri kalan ülkeleri etkiliyor. WhatsApp gizlilik ilkesinin AB ülkelerini kapsamadığını açıkladı. WhatsApp'ın aldığı bu kararlar ise 'nın (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) bugünkü toplantısında değerlendirilecek.

WHATSAPP'IN ZORUNLU KARARI BUGÜN DEĞERLENDİRİLECEK
12 Ocak 2021, Salı Güncelleme : 09:47:16

AA

WhatsApp flaş bir karar aldı ve gizlilik politikasında değişiklikler yaptı. Buna göre kullanıcıların verileri Facebook'la paylaşılacak. Bunu kabul edenler WhatsApp'ı kullanmaya devam ederken, etmeyenler ise 8 Şubat'tan sonra hesabına ulaşamayacak. Kullanıcılara başka bir seçenek daha bırakılmıyor.

Bununla birlikte WhatsApp, gizlilik ilkesi güncellemesinin AB ülkelerini kapsamadığını açıkladı. WhatsApp'ın verileri paylaşması ve çifte standart yapması büyük bir tepkiye neden oldu. Kullanıcılar alternatif uygulamalara geçmeye başladı.

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