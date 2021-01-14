Koronavirüs salgınıyla birlikte maskeler hayatımıza girdi ve zorunlu hale geldi. Farklı isimlerden akıllı maske projeleri geldi. Bunlardan biri de oyuncu ekipmanı üreten Razer oldu. Razer'ın Project Hazel isimli akıllı maskesi, sadece koronavirüs de değil, tüm sağlık tehditlerine karşı odaklanıyor. Çoklu kullanım özellikli bir kişisel maskede olması gereken yeteneklere sahip. Tek kullanımlık maskelerin çevresel sorunlarını ortadan kaldırmayı da amaçlıyor.

Henüz konsept aşamasında olan ürün; çıkarılıp şarj edilebilir aktif ventilatörler ve optimum nefes alabilirlik için hava akışını düzenleyen Akıllı Bölmeler kullanan N95 tıbbi sınıf solunum koruması gibi özellikler sunuyor. Yüksek bakteriyel filtrasyon verimliliği (BFE) özelliğine sahip Akıllı Bölmeler, havadaki partikülleri en az %95 oranında filtrelerken, yüksek sıvı direncine de sahip.

Ürün, aynı zamanda toplum içine karışanların sosyalleşmesine de imkan veriyor. Bu kapsamda Project Hazel, açık ve şeffaf bir tasarıma sahip. Böylece etrafınızdakiler gülümseme veya kahkaha gibi mimiklerinizi görebilirken işitme güçlüğü çekenlerin dudaklarınızı okumasına izin veriyor. İç aydınlatma, karanlıkta otomatik olarak devreye girerek kullanıcıların aydınlatma koşulları ne olursa olsun kendilerini net bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.





Tek kullanımlık maskelerin yarattığı çöpü azaltmak isteyen Razer'ın bu özel maskesi şarj edilebiliyor. Maskenin disk şeklindeki değiştirilebilir ve şarj edilebilir sağ ve sol vantilatörleri, dezenfekte edici UV ışığı içeren çift amaçlı kablosuz hızlı şarj kutusunun içine yerleştirilerek bakterilerden ve virüslerden uygun şekilde sterilize edilebiliyor. Aydınlatma göstergelerinin, şarj seviyelerini gösterdiği diskler, şarj dolu haldeyken uzun pil ömrü ile birlikte maskenin tüm gün kullanımına olanak tanıyor. Su geçirmez bir yapıda olan maske, çizilmeye karşı da dayanıklı.

Silikon kaplı akıllı maske, aktif hava soğutma ve düzenleme ile kolay bir kullanım sağlarken; içeriye temiz hava alıp, CO2'yi dışarı atıyor. (Hürriyet)