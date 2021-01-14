Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli iletişim platformu BiP'e olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Verilen bilgiye göre, kullanıcı verileri şirketin İstanbul ve Ankara'daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi. Kullanım oranı katlanarak artan uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Ayrıca uygulamada masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.