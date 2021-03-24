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Teknokulis Haberler Intel'den iki yeni 'çip fabrikası' yatırımı

'den iki yeni 'çip fabrikası' yatırımı

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından , 20 milyar dolarlık yatırımla 'nin eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurdu.

INTEL'DEN İKİ YENİ 'ÇİP FABRİKASI' YATIRIMI
24 Mart 2021, Çarşamba Güncelleme : 10:52:51

AA

Şirketten yapılan açıklamada, Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger'in üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıkladığı bildirildi.

Intel'in üretimini genişletmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin Arizona'da iki yeni fabrika inşa etmek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın kişiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli iş sağlanacağı aktarıldı.

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