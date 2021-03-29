Farklı kaynaklar tarafından Xiaomi'nin birden fazla telefon üstünde çalıştığı ve bu modellerden ikisinin Mi 11 ailesinin yeni üyeleri olacağı ileri sürülüyordu. Gelen raporlar ve gerçekleşen sızıntılar da bu iddiayı güçlendiriyordu. Sonunda Xiaomi, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra'yı resmen açıkladı. Mi 11 Ultra, arka kısmında bulunan ekranı ve özellikleriyle kendinden olduça söz ettirdi.

Mi 11 Ultra'da Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan ekran, WQHD+ çözünürlük sunuyor. HDR10+ teknolojisini destekleyen ekran, 1550 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ön kamera için delikli yapıdaki ekran, parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi bir önceki model ile benzer şekilde Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.84 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bu işlemci, Adreno 660 GPU'yu bünyesinde barındırıyor. Şu anda bir Android telefonda yer alabilecek en güçlü işlemci.

KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Mi 11 Ultra'nın arka tarafında Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. 5x optik yakınlaştırma yapan telefonun hem ana hem de telefoto kamerası optik imaj sabitleme teknolojisine sahip.

Diğer üreticiler ile benzer şekilde Xiaomi'de optik yakınlaştırma ile sınırlı kalmadı ve bu cihazda kullanıcılara 120x dijital yakınlaştırma imkanı sundu. Cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi DxOMark testinden 143 puan olarak en iyi kameraya sahip telefon ünvanının sahibi oldu. En yakın rakibi olan Mate 40 Pro Plus, 139 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Cihazın arka tarafında yer alan ekran sayesinde çekim yaparken kendinizi görmeniz mümkün. Bunun dışında saat gibi çeşitli bilgileri bu ekranda görüntüleyebiliyorsunuz.

Cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryası hem kablolu hem kablosuz olarak 67W hızlı şarja ulaşabiliyor ve bu sayede 37 dakika içerisinde tam şarj oluyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan Mi 11 Ultra bu sertifikaya sahip ilk Xiaomi modellerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Silikon oksijen anot teknolojisi sayesinde minimum boyut artışı ile batarya kapasitesini artırmayı başaran Xiaomi, 10W ters şarj özelliğini de sunuyor.

Diğer rakipleri ile benzer şekilde Wi-Fi 6e ve 5G teknolojileri sayesinde yüksek hızlı internete erişim imkanı sunan akıllı telefon, MIUI 12 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkıyor. Mi 11 Ultra batarya konusunda oldukça dikkat çekici bir telefon.

XIAOMI MI 11 ULTRA'NIN FİYATI NEDİR?

Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı 775 Euro olarak belirlendi. Tabi bu Çin'deki satış fiyatının dönüştürülmüş hali. Avrupa ve ülkemizdeki fiyatının nasıl olacağı şu anda bilinmezliğini koruyor. (Shiftdelete)