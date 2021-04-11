BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyhi Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce duyurulan astronot yetiştirme programına BAE'li 4 bin kişinin başvuru yaptığını ifade etti.

Başvurular arasında 2 kişinin seçildiğini belirten Al Maktum, "İlk Arap (kadın) astronot Nora Al Matruşi ve Muhammed Al Mulla, BAE'nin yeni astronotları oldu." dedi.

Al Maktum, iki yeni adayın yakın bir sürede, ABD'nin NASA Astronot Programı'nda eğitim almaya başlayacaklarını söyledi.

Yerel medyaya göre, ilk kadın Arap astronot olacak Al Matruşi 27 yaşında ve BAE Üniversitesi Mekanik Mühendisliği bölümü mezunu.

BAE'NİN UZAY FAALİYETLERİ

BAE, 2018'de astronotluk eğitimi almaları için Hazza Al Mansuri ve Sultan Al Neyadi adındaki iki BAE vatandaşını Rusya'ya göndermişti.

Al Mansuri, Rusya'daki 1 yıllık eğitimin ardından 8 günlük uzay yolculuğu görevini başarılıyla tamamlamıştı.

Merkezi Dubai'de yer alan Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi ile NASA, 2020'de BAE'li astronotların eğitilmesi için ortak bir anlaşma imzalamıştı.

BAE, Şubat 2021'de Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracı başarıyla Mars yörüngesine yerleşmesiyle, bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olmuştu.