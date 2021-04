Sosyal medya platformları temsilcileri resmen Türkiye'de...

Sosyal medya platformlarından Twitter, Tiktok ve Google'ın; Türkiye'de temsilcilik açtığı bildrildi.

Söz konusu sosyal medya platformlarının, şirket kuruluşlarını tamamladığı ve kuruluşlarının Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği öğrenildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Türkiye'de temsilcilik açmak için süreci başlatan sosyal medya platformlarından; Tiktok Dijital Medya ve Reklam Ltd, Twitter İnternet İçerik Hiz. Ltd, Google Bilgi Teknolojileri Ltd şirket kuruluşlarını tamamladı ve kuruluşları Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edildi" ifadelerini kullandı.