Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu YouTube'ta erişim sıkıntısı yaşandığı ifade edildi. Birçok ülkedeki kullanıcılar, video izleyemedikleri ve uygulamaların açılmadığı konusunda rapor verdi.

Avrupa medyasında çıkan haberlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık'taki binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi.

SORUN NE OLABİLİR?

YouTube'dan erişim engeline ilişkin konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Fakat bazı zamanlar yeni özelliklerin hizmete alınmasında veya yapılan test sırasında böyle olaylar yaşanabiliyor. Bazen de sunucu kaynaklı bir problem de olabiliyor.