Orta üst segmentli yeni Redmi telefonu 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı sürüm ile 3 bin 899 TL karşılığında satılıyor. Cihazın 8 GB RAM seçeneği ise 4 bin 99 TL'den alıcı karşısına çıktı.

6,67 inç Super AMOLED ekranla gelen telefon, Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 732G yonga setiyle performansını üst noktalara çıkarıyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi sunan telefon Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisinden yararlanıyor.

108 Megapiksel çözünürlüklü Samsung GW3 sensöre sahip telefon ayrıca üç yardımcı lensten faydalanıyor. 8 Megapiksel ultra geniş, 5 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörleri modüle eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

–Ekran: 6,67 inç AMOLED / 1080 x 2400 piksel çözünürlük / Corning Gorilla Glass 5

–İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G (8nm)

–RAM: 6/8GB

–Depolama Alanı: 64/128GB UFS 2.2

–Arka Kamera: 108 Megapiksel geniş açı + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel Makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü

–Ön Kamera: 16 Megapiksel geniş açı

–Batarya: 5,020 mAh pil / 33W hızlı şarj desteği

–İşletim Sistemi: Android 11 / MIUI 12

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