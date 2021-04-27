Redmi Note 10 Pro'nun fiyatı ve özellikleri nedir?
Xiaomi hareketli günler geçiriyor. Bir yandan yeni telefonlarını geliştiren Çinli şirket, diğer yandan da Android ve arayüz güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Xiaomi geçtiğimiz ay Redmi Note 10 Pro'nun lansmanını gerçekleştirmişti. Telefon satışa çıktı. Peki Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun fiyatı ne kadar? Nasıl özellikler sunuyor? İşte detaylar...
Orta üst segmentli yeni Redmi telefonu 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı sürüm ile 3 bin 899 TL karşılığında satılıyor. Cihazın 8 GB RAM seçeneği ise 4 bin 99 TL'den alıcı karşısına çıktı.
6,67 inç Super AMOLED ekranla gelen telefon, Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 732G yonga setiyle performansını üst noktalara çıkarıyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi sunan telefon Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisinden yararlanıyor.
108 Megapiksel çözünürlüklü Samsung GW3 sensöre sahip telefon ayrıca üç yardımcı lensten faydalanıyor. 8 Megapiksel ultra geniş, 5 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörleri modüle eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor.
XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
–Ekran: 6,67 inç AMOLED / 1080 x 2400 piksel çözünürlük / Corning Gorilla Glass 5
–İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G (8nm)
–RAM: 6/8GB
–Depolama Alanı: 64/128GB UFS 2.2
–Arka Kamera: 108 Megapiksel geniş açı + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel Makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü
–Ön Kamera: 16 Megapiksel geniş açı
–Batarya: 5,020 mAh pil / 33W hızlı şarj desteği
–İşletim Sistemi: Android 11 / MIUI 12
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