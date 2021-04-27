Spotify, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde abonelik fiyatlarını bu haftadan itibaren artıracak. Abonelerin çoğu değişikliklerle ilgili e-postalar almaya başladı.

Spotify, 30 Nisan'dan itibaren Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin bazı bölgelerinde Öğrenci, Duo ve Aile planlarıyla ABD'deki Aile planlarına sahip aboneliklerin fiyatlarında artışa gidiyor. Söz konusu fiyatlandırma artışları Premium abonelikleri ise ilk etapta etkilemeyecek.

Spotify'ın ABD, Avrupa ve Birleşik Krallık'taki tüm mevcut aboneleri, fiyatlar otomatik olarak artırılmadan önce bir ay daha mevcut fiyatlar üzerinden faturalandırılacak. Söz konusu artışlar ise Haziran ayındaki döneme yansıyacak.

Firma, TheVerge'ye yaptığı açıklamada artışları doğruladı. Kısa süre içinde ABD'de toplu fiyatlandırma değişiklikleri de görme olasılığının yüksek olduğunu belirten bir Spotify sözcüsü, "Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre değişen çeşitli abonelik fiyatları sunuyoruz ve zaman zaman fiyatlarımızı makroekonomik faktörleri yansıtacak ve gelişmiş bir hizmet sunarken taleplerimizi karşılayacak şekilde güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzik platformunun bu fiyat artışları, şirketin 150 milyondan fazla abonesi olduğunu açıklamasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşti. Buna rağmen İsveç merkezli firma, son çeyrekte 125 milyon Euro zarar açıkladı. Aynı zamanda platformun kullanıcı başına elde ettiği ortalama gelir de yüzde 8 düştü. Son kazançlarını Perşembe günü yayınlayacak olan firma, bu fiyat artışının detaylarına dair daha fazla açıklama yapacak. (Shiftdelete)