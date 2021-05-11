GTA 6 büyük bir merakla bekleniyor. Rockstar ise her zaman yaptığı gibi sessizlik içinde. Oyunla ilgili birçok farklı kaynaktan söylentiler gelmişti. Hatta isimsiz bir sektör kaynağı oyunun kabaca büyük bir kısmının bittiğini, ancak Rockstar'ın birçok detayla uğraştığını ileri sürmüştü. Bu dedikodular üstüne bir de sızıntı eklendi.

İnternette isimsiz bir kaynak tarafından paylaşılan harita, GTA hayranlarını da ikiye bölmüş durumda. Haritanın gerçekliği sorgulanırken, daha önce de bazı sızıntılar da oyunun Miami'de geçeceğini iddia etti.

Sızdırılan GTA 6 haritası, Vice City haritasına oldukça benziyor. Bildiğiniz gibi Vice City kurgusal bir şehir ve aslen Miami şehrini temel alıyor.

Paylaşılan Vice City haritasının GTA 6 oyununda karşımıza çıkacak haritanın bir kısmı olma ihtimali olduğu görüşü de gündemde. Zira oyuncular yeni GTA oyununda geniş bir açık dünya beklentisinde.

Tüm bu iddialara rağmen, Rockstar Games oyunla ilgili bir çalışma yaptığını kabul etmiş değil. Hatta stüdyo bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak kısa bir süre önce Rockstar North'un oyun hataları bulacak ve düzeltecek personel arayışında olduğu ortaya çıkmıştı.

Rockstar Games'in oyunu geliştirip geliştirmediği ile ilgili sağlıklı bir sızıntı ise şimdiye kadar ortaya çıkmadı. Ancak oyun sektörünün önde gelen isimlerinden ViewerAnon daha önce GTA 6 çıkış tarihi için 2023 yılını işaret etti.

GTA 5 ise Epic Games'te ücretsiz verilmesi sonrası oynayan sayılarında da rekorlar kırdı. Yine sekiz yıllık oyun Rockstar Games'in en çok satan oyunu. Efsane oyun Şubat ayı verilerine göre 140 milyon satış rakamına ulaştı. Stüdyonun son oyunu Read Dead Redemption 2 ise 37 milyon satış rakamına ulaştı. (Shiftdelete)