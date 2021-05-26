Xiaomi'nin dava hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu açıklama, Xiaomi Corporation ("Şirket" ve bağlı kuruluşları "Grup") tarafından gönüllü olarak yapılmıştır.

Şirketin 15 Ocak 2021, 31 Ocak 2021 ve 14 Mart 2021 tarihli açıklamalarına atıfta bulunulmuştur.

ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09'da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı'nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi'yi "Komünist Çin Askeri Şirketi" (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu.

Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi olarak kullanıcılarımıza güvenilir tüketici elektroniği ürünleri ve hizmetleri sunmaya, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için en adil fiyatlarla harika ürünler sunmaya devam edeceğiz.

Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir."

DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğunu devretmesine sayılı günler kala Çin ordusu veya hükümetine yardım etme şüphesinden dolayı aralarında Xiaomi'nin de yer aldığı dokuz Çinli şirketi kara listeye almıştı.

Karara göre ABD'li yatırımcıların Xioami'ye yatırım yapması yasaklanmış ve yatırımlarını geri çekmesi istenmişti.

Xiaomi ise kara listeye alınmasının ardından yayınladığı resmi açıklamada, "Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye dahil edilmesi kararının gerçekle örtüşmediğine ve şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. (NTV)