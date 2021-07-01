Sosyal ağlar ilk raporlarını BTK'ya sundu

Sosyal ağ sağlayıcıları tarafından, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların başvurularına ilişkin ilk raporlama yapıldı. Raporda, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi yönündeki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler yer alıyor.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlıyor. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap veriliyor. Sosyal medya şirketleri, söz konusu başvurulara ilişkin 6 ayda bir rapor yayımlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu oluyor. Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri almakla yükümlü bulunuyor.