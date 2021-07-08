Üç boyutlu dev kedi şaşkına çeviriyor
Ekran teknolojisi oldukça gelişti. Birçok cihaz da bununla birlikte değişti. Mesela katlanabilir ekranlı telefonlar hayatımıza girdi. Yeni ekran teknolojileri sayesinde daha etkileyici ve hatta gerçekçi görüntüler sunuluyor. Bunun son örneklerinden biri Japonya'nın Tokyo kentinde görülebilir. Üç boyutlu dev bir kedi, Tokyo'da kurulan ekrandan herkesi selamlıyor. Dev sanal kedi gerçeğini aratmıyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en işlek eğlence ve iş merkezlerinden biri olan Shinjuku'ya kurulan 3 boyutlu dev ekrandan şehri selamlayan kedi, yoğun ilgi gördü. Reklam panolarının arasına yerleştirilen kavisli dev ekranda gösterilen ve miyavlayarak dikkatleri üzerine çeken dev kedi, marifetleri ile gerçeğini aratmadı.
İlk yayın başladığında uyandığı görülen kedinin akşamüstü ayakta durup sokaktakilere miyavlaması dikkat çekerken, akşamları ise uzanarak kafasını patilerinin üzerine koyduğu görüldü.
Videosu sosyal medya platformlarında birçok kişi tarafından paylaşılan "Shinjuku Kedisi", 12 Temmuz'a kadar resmen yayına başlayacak olsa da geçtiğimiz aydan bu yana test yayınlarının sürdüğü öğrenildi.
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor