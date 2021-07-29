Yeni iPad Air ve iPad mini'nin özellikleri ortaya çıktı

Japon blog sitesi MacOtakara'nın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yeni iPad Air, iPad Pro'ya benzeyecek. Yan tarafında Touch ID'li düğmesinin olacağı söyleniyor. Yeni iPad Air'da geniş ve ultra geniş sensörden oluşan çift kameraya yer verilecek. Bununla birlikte LiDAR sensörünün olup olmayacağı belirsiz.

Air ve Pro arasındaki asıl fark ise donanımda kendini belli edecek. 5. nesil iPad Air'da M1 işlemci yerine, iPhone 13'te yer alan A15 işlemcisi kullanulacak. Ancak bu çip, Air serisi için bir ilk olan 5G bağlantısıyla gelecek.

Gelelim iPad mini hakkındaki iddialara. Yeni iPad mini'nin Air'ın tasarımını kullanacağı söyleniyordu, fakat yeni modelin, eski tasarımı koruyacağı ileri sürülüyor. Bununla birlikte 8.3 inç'lik ekrana sahip olacak. Ross Young, yeni iPad mini'nin ince çerçeveler ve ana ekran düğmesinin kaldırılması sayesinde 8.3 inç'lik ekranla geleceğini söyledi.

Yeni iPad mini başlangıçta söylendiği kadar olmasa da, bazı tasarım değişiklikleri ile gelecek görünüyor.

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