Burak Önal - Google Algoritmalarının Değişimi

Günümüzde internetin tüm tüketiciler tarafından kullanılıyor olması ve artık online alışverişlerin reel alışverişlerden daha fazla tercih ediliyor olması da Google algoritmalarının önemini büyük ölçüde arttırmıştır. Kurumsal firmaların Google üzerinde aktif olması, web sitelerine ziyaretçi çekmesi ve web sitelerinin trafiğini arttırması için önemlidir. Ancak rekabetin bu denli çetin olduğu dönemlerde elbette Google aramalarında üst sıralarda yer almak ve geniş ziyaretçi kitlesine ulaşmak sanıldığı kadar kolay değildir.Her yıl yapılan çalışmalarda olduğu gibi 2021 yılında da Google algoritmaları kurumsal firmalara yönelik araştırılmış ve incelenmiştir. Ancak geçtiğimiz yıllara göre 2021 yılında Google algoritmalarının değişmesi sonucunda bu duruma karşılık web sitelerinin bu duruma hazırlık yapmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Aksi takdirde bu değişime ayak uyduramayan web siteleri, ne yazık ki rekabetin gerisinde kalmaya başlayabilirler.2021 yılında Google algoritmalarının büyük oranda değişme kaydedeceğini vurgulayan Crabs Media'nın kurucularından birisi olan Burak Önal ; meydana gelen değişimler ile birlikte site hızının kullanıcı deneyimlerini zirveye taşıyacak olan en önemli unsur olacağına dikkat çekti. Web sitesinde organik bir büyüme ile geniş kitleye ulaşabilmek için artık kurumsal firmaların site hızına çok daha fazla önem vermesi gerekiyor.2021 yılında Google algoritmaları üzerinde devasa gelişmelerin ve değişmelerin yaşanacağının altını çizen Önal; bu değişime hazırlık olarak kurumsal firmaların mutlaka sitelerin hızı üzerinde iyileştirmeler yaparak değişikliklere hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Hızı, Google standartları altında kalan web siteleri ise ne yazık ki rekabetin gerisinde kalmaya yüz tutacak gibi görünüyor.2019 yılında yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde internet üzerinde faaliyet gösteren kurumsal web sitelerinin neredeyse hepsinin hızının olması gerekenin altında olduğu saptanmıştır. Bu noktada web sitelerin 2021 yılında Google algoritmalarında meydana gelecek değişimlere yenik düşmemesi için SEO gibi önemli çalışmalar ile köklü iyileştirmelere ve gelişmelere tabii tutulması gerekiyor.Son yıllarda pandeminin tüm dünyayı pençesine alması ile birlikte artık dijital pazarlama ve online alışveriş dünya genelinde daha yaygın hale gelmiştir. Salgın hastalık döneminde tüketicilerin eve kapanması gibi durumlar neticesinde tüketiciler tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek online alışveriş ile karşılamaya başladı. Bu konuya dikkat çeken Burak Önal ise; aynı oranda ihracat firmalarının dijital pazarlamaya eğilmeleri gerektiğinin altını çizmiştir.2020 We Are Social ile Hootsuite çalışmalarının sonuçlarına göre 2020 senesinde internet kullanıcı sayısı 4,5 milyara yükseldi. TÜİK verileri ise bu sonuçları desteklerken aynı zamanda 16 ila 74 yaş aralığındaki kullanıcı kitlesi 2019 yılında %75'lerde iken 2020 yılına geldiğimizde bu oran %79 oranını buldu.Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda ise genel olarak ihracat firmalarının artık dijital pazarlamaya daha fazla önem vermesi gerektiği ön plana çıkmıştır. Dijital pazarlamanın ihracat firmalarının daha geniş bir kitleye ulaşmasına doğrudan etkili olması yine dijital pazarlamanın önemini bir kez daha vurgulamıştır. Bu yöntem sayesinde ihracat firmaları; ürün ve hizmetlerini kısa sürede ve daha geniş bir kitleye pazarlama imkânını kolaylıkla yakalayabilirler.Google algoritmaları, Google arama motorları sonuç listelerinde web sitelerinin ilk sıralarda yer almasını ve dolayısıyla da site trafiğinin fazla olmasını sağlayan önemli bir konudur. Bu nedenle de bu algoritmalar düzenli olarak güncellenir ve iyileştirilir. Özellikle kullanıcıların Google'da yaptığı sorgulamalarda daha fazla sonuca varabilmesini sağlamak için bu güncellemeler mutlaka gereklidir.Sürekli yapılan Google algoritma güncellemelerinde her defasında güncel ve uyumlu olan web siteleri belirlenir ve bu web siteleri, arama sonuçlarında ilk sıralara taşınır. Bu nedenle de kurumsal firmaların sürekli web sitelerini yenilemesi ve güncelleştirmeler doğrultusunda geliştirmesi rekabet için fazlasıyla önemlidir.Google algoritmasının temel çalışma prensibi; arama eşleştirmeleri yapıp arama sonuçlarındaki en doğru sonuçları kullanıcılara eşleştirerek sunmaktır. Algoritma dahilinde SEO uyumlu olan web siteleri her zaman daha avantajlı olur. Bunun nedeni; Google algoritmaları ile SEO kurallarının örtüşmesi ve birbirini desteklemesidir.Anahtar kelimelerin sayfadaki yoğunluk oranı, dizilim şekli, hangi sayfalarda anahtar kelimelerin kullanıldığı ve siteyi ziyaret eden ziyaretçilerin sitede ne kadar süre ile kaldığı gibi veriler Google algoritmaları için son derece önemli verilerdir. Dolayısıyla da Google algoritmalarının çalışma prensibinin temelinde de web sitelerinin bu özelliklerine dikkat çekilir.Crabs Media Kurucu ortaklarından birisi olan Burak Önal; Google algoritmaları hakkında değişmeleri ve güncellemeleri masaya yatırırken aynı zamanda Google algoritmalarının incelemeler sırasında en çok hangi özelliklere dikkat ettiğini ve bu bağlamda web sitelerin bu değişimlere uyum sağlayabilmek için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini açıkladı.Öncelikle anahtar kelimenin doğrudan büyük önem taşıdığının altını çizen Burak Önal; Google algoritmaları için Arama eşleştirmeleri, yararlı sayfaların sıralanması, en iyi sonuçları bulma konusunda son derece büyük önem arz etmektedir.Özellikle son dönemlerde dijital pazarlama alanında daha fazla öneme sahip olmaya başlayan dijital pazarlama, Google algoritmaları doğrultusunda iyileştirilebilen hatta kısa sürede büyük kitleye ulaştırabilen önemli bir aracıdır.Google algoritmalarının değişimlerine yenik düşmek isteyen firmalar ise özellikle kelime analizlerine dikkat etmelidirler. Site içerisinde doğru kelime analizler yapmak ve aynı zamanda ziyaretçilere doğru anahtar kelimeler ile doğru mesajlar verebilmek için doğrudan önem taşır.Google Algoritmaları Dijital Pazarlama Siteleri İçin Neden Bu Kadar Önemli?Uzun bir süredir online alışveriş ve dijital pazarlama adını tüm dünya üzerinde duyurmuş olsa da özellikle pandeminin kendisini göstermeye başlaması ile birlikte daha da önemli bir konuma yerleşmiştir. Bu noktada ise rekabeti elden bırakmayan kurumsal firmalar, web siteleri üzerinde güncellemeler yapmak durumunda kalmış, yapmayanlar ise rekabetin gerisinde kalmıştır.Dijital pazarlama içinde rekabet eden firmalar arasında Google algoritmaları en önemli belirleyicilerin başında gelir. Öyle ki; algoritmalara uygun olan web siteleri ilk sıralara yerleşip daha fazla kitleye ulaşıp pazardan büyük paya sahip olurken algoritmaların değişimlerine uygun olmayan web siteleri geri sırada kalarak rekabetten uzaklaşmaya başlamıştır.Google algoritmaların önemli özelliklerinin başında bağlamı dikkate almak geliyor. Arama sırasında lokasyon algılanıyor ve bu noktada bağlamı dikkate alan Google, aramalara yakın çevreden başlıyor. Böylece sıralama yakından uzağa doğru oluyor. Bu özellik ile Google algoritmalarının sadece yerel değil ulusal sonuçlar verdiğini söylemek de mümkün olur.