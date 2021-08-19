200 yıldır cevabı bulunamayan üç cisim problemi çözüldü

İsrail'in Hayfa kentindeki Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki bilim insanı, fizikçilerin iki asırdır çözüm aradığı "Üç Cisim Problemi"ni çözmeyi başardı. Bu çözüm, Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlerin gelecekteki konumlarına ilişkin öngörülere ışık tutmaya yarayacak.

Bilim insanları on yıllardır güneş sistemindeki gezegenlerin konumları ile ilgili araştırmalar yapıyor.

SONUNDA ÇÖZÜLDÜ

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre herhangi iki gezegen çekim kuvvetine bağlı hareketleri anlamaya yarayan denklemlerin çözümleri halihazırda yapılabiliyordu.

Ancak üç veya daha fazla gezegenin yer çekimine ilişkin hesaplamaları içeren "Üç Cisim Problemi" uzun süredir çözülmeyi bekliyordu.

Problem üç nokta kütle parçacığının karşılıklı kütle çekim etkileşimi dahilinde hareketini tanımlıyor. Örneğin Ay, Güneş ve Dünya arasında buna benzer bir çekim problemi yaşanıyor. 200 yıllın bu problem aynı zamanda kaos teorisinin temellerini oluşturan problemlerden biri.

İsrailli Hagai Perets ve doktora öğrencisi Barry Ginat bu problem üzerine yoğunlaştı. İki araştırmacı, üç gezegen arasındaki her etkileşime dair hareket olasılıklarını hesapladı. Bilim insanları daha sonra matematiğin "rassal yürüyüş" yöntemi ile ihtimal dahilindeki her sonucun nihai olasılıklarını birleştirerek sonuca ulaştı.

Çözüm sayesinde, Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisi daha ayrıntılı şekilde anlaşılabilecek.

DAHA ÖNCE BAŞKA BİR ÇÖZÜM GÜNDEME GELMİŞTİ

İsrailli araştırmacılar daha önce de üç cisim problemini çözdüğünü iddia etmişti. Birkaç yıl önce Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Nicholas Stone ve Prof. Barak Kol problemin "cevabını" yayımlamıştı.

Ancak Prof. Perets'e göre Stone ve Kol'un metodu daha düşük bir sapma oranı sunsa da üç cismin birbirinden kopmadan önceki halini açıklamıyor. (NTV)