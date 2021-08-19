Çin yeni bir uydu grubu fırlattı
Çin uzay araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Mars'ta Amerika ile Çin'in keşif aracı bulunuyor. Diğer yandan Çin geliştirdiği uydularla Dünya'yı gözlemlemeye devam ediyor. Bu amaçla geliştirilen Tienhui-2 yer gözlem uydularının ikinci grubu da uzaya gönderildi.
Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Tienhui 2-02 adı verilen uydu grubu, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeyindeki Şansi eyaletinde bulunan Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Adı Çincede "gökleri çizmek" anlamına gelen Tienhui uydularının ikinci neslinin ilk grubu 29 Nisan 2019'da fırlatılmıştı.
Tienhui uyduları, haritalama, tarım, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının araştırılması ve doğal afetlerden korunma işlevleri için kullanılıyor.
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