Twitter'ın yeni özelliği belli oldu! Artık Twitter'da yanıltıcı içerik butonu olacak

Twitter ilk kez 'yanıltıcı' gönderi düğmesini test etmeye hazırlanıyor. Yanlış bilgi bildiren birinin "şüpheli, spam, kötüye kullanım amaçlı veya zararlı" gibi seçenekler arasından seçim yapması ve ardından rapor oluşturmak için bunu daha spesifik alt kategorilere indirgemesi gerekiyor.

TEST EDİLECEK

Şirket yeni özelliğin yalnızca bir test olduğunu ve başlangıçta yalnızca birkaç ülkede kullanıma sunulacağını bildirdi. Teknoloji devi, Avustralya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kullanıcıların artık bir tweet bildirmeye çalışırken "yanıltıcı" seçeneği göreceklerini söyledi.

Şirket ayrıca, sistemin önemli bir etkisi olmayabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Twitter, güvenlik hesabında "Bunun etkili bir yaklaşım olup olmadığını değerlendiriyoruz, bu yüzden belli bölgelerde başlıyoruz" açıklaması yaptı.

SOSYAL MEDYA AĞLARI SUÇLANMIŞTI

Pandeminin başlangıcından bu yana, sosyal medya sitelerinden internette yayılan yanıltıcı içeriklerle mücadele için harekete geçmeleri bekleniyordu. Büyük sosyal medya ağlarının çoğu, COVID-19 salgını ve ABD seçim kampanyaları sırasında dezenformasyonun yayılmasıyla mücadele etmek için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı. (TRT Haber)

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