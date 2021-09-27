Kuzey ışıkları uzaydan görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Pesquet, kutup ışıklarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Pesquet, dolunay sebebiyle çok parlak olduğu için aurorayı "özel" diye niteledi. Fransız astronot, dolunayın dünyanın gece tarafını güneş gibi aydınlattığını söyledi. Aurora, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın kutuplarındaki manyetik alana çarpmasıyla ortaya çıkıyor.

Fransız astronot, kuzey ışıklarını uzaydan böyle görüntüledi | Video