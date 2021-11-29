Honor 60 Pro'nun özellikleri sızdı! GeekBench'te listelendi

Aslında eski tarihli raporlarda Honor 60 ve Honor 60 Pro'nun özelliklerinden bahsedilmişti. Fakat GeekBench biraz daha detay veriyor ve önceki raporları da doğruluyor.

Ankit isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan GeekBench sonuçlarına göre TNA-AN00 model numaralı Honor 60 Pro'da Snapdragon 778G+ işlemci, Android 11 işletim sistemi ve 12 GB RAM var.

Ankit, telefonda 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli FHD+ çözünürlüğünde ekran, 108 MP ana kamera, 50 MP selfie kamerası ve 66 W şarj desteği olduğunu da açıkladı.

Telefonun, GeekBench 5'te tek çekirdekten 816, çoklu çekirdekten de 2971 puan aldığını da belirtelim.