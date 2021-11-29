Oppo'nun katlanabilir telefonuna ait özellikler ortaya çıktı

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Oppo'nun telefonu Samsung Galaxy Fold gibi katlanabilir tasarıma sahip olacak. Dış kısımda bulunan ekran 60 Hz yenileme hızına, hafif kavise ve selfie kamerası için üst kısımda ortaya hizalanmış bir deliğe sahip olacak.

Ana katlanabilir ekranda selfie kamerası için delikli bir tasarım kullanılacak, ancak kameranın yeri sol üst köşede olacak. Kaynak, ana ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olacağını, parmak izi okuyucusunun da telefonun yan tarafına konumlandırılacağını belirtiyor.

Oppo'nun katlanabilir telefonuna ait kamera özellikleri de belli oldu. Dış ekranda 32 MP'lik kamera yer alırken, arka kısımda 50 MP'lik ana sensöre sahip üçlü kamera sistemi bulunacak. Kamera çıkıntısının da, Reno6'ya benzeyeceği vurgulanıyor.