Instagram yorum gizleme özelliği getiriyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal mecralarından Instagram yeni bir özellik için kolları sıvadı. Bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkan Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) saldırgan yorumlara karşı harekete geçti.

YORUM GİZLEME ÖZELLİĞİ

Saldırgan içeriklere maruz kalınabilecek alanlardan biri olan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da yorumları gizleme özelliği geliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Buna göre, yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak. Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek, başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşünülen bir kelime listesi de oluşturabilecek. Yani kendi profilinde neyin hakaret olduğuna kullanıcı karar verecek.