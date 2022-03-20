TikTok fenomeni yaptığı paylaşım ile viral oldu! iPhone'un gizli özelliğini ortaya çıkardı

Michelle Guo adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı bir video ile viral oldu. Masadan kalktığında arkadaşlarının arkasından konuşup konuşmadığını merak eden Guo, yaptıklarının detaylarını anlattı. TikTok kullanıcısı Michelle Guo iPhone'un gizli özelliğini etkinleştirme deneyimini böyle paylaştı...