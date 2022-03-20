TikTok fenomeni yaptığı paylaşım ile viral oldu! iPhone'un gizli özelliğini ortaya çıkardı
Görüştüğünüz kişilerin yanından ayrıldığınızda arkanızdan konuştuğuzu mu düşünüyorsunuz? Michelle Guo adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı video ile iPhone'un gizli bir özelliğini ortaya çıkardı. "iPhone'umda harika bir özellik buldum ve arkadaşlarımın arkamdan konuştuklarını öğrendim" diyen 'Michelle Guo' bu özelliği nasıl kullandığını anlattı.
Michelle Guo adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı bir video ile viral oldu. Masadan kalktığında arkadaşlarının arkasından konuşup konuşmadığını merak eden Guo, yaptıklarının detaylarını anlattı. TikTok kullanıcısı Michelle Guo iPhone'un gizli özelliğini etkinleştirme deneyimini böyle paylaştı...