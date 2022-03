Vodafone Türkiye’nin teknolojideki başarısı dünyaya örnek oluyor

Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olma yolunda ilerleyen Vodafone, bu hedefine ulaşmak için teknolojinin gücünden yararlanıyor. Vodafone Türkiye IT ekibi, hayata geçirdiği dijitalleşme projelerini Vodafone Grubu ve diğer ülkelerdeki Vodafone operatörleri ile de paylaşıyor.

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla dijital servislerin de önemi artıyor. Vodafone, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyor. Başka bir deyişle, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçerek, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyor. Bunu yaparken teknolojinin gücünden yararlanıyor.

Vodafone Türkiye'de Bilgi Teknolojileri (IT) altyapısının yönetilmesinden sorumlu olan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, müşterilere en iyi dijital deneyimi sunarken, şirket için de yeni büyüme fırsatları oluşturmaya odaklandıklarını söylüyor ve ekliyor:

"Vodafone Türkiye IT ekibi olarak izlediğimiz yolları; güvenilir, yüksek hızlı ve verimli yakınsanmış ağlar kurmak; veri ve zekâ ile desteklenen kusursuz bir dijital deneyim yaratmak; her zaman devrede olan ve 'sıfır dokunuş' ilkesine dayanan bir operasyonel mükemmelliğe ulaşmak; hem müşterilerimiz hem de toplum için güvenli ve bağlantılı bir gelecek sunmak olarak özetleyebiliriz. Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek çok önemli. Teknolojimizin de buna uygun olarak esnekliğine ve adaptasyon yeteneğine önem veriyor, bu doğrultuda yatırım yapıyoruz. Ürün ya da servis geliştirirken, almak yerine yapmaya odaklanıyoruz. Bu noktada, her geçen gün artan işbirliklerinden ve Vodafone Grubu'nun projelerinden önemli fayda sağlıyoruz. Veriden değer yaratmaya ve veriye dayalı karar verme yapılarını geliştirmeye önem veriyoruz. Sadelik ve standardizasyon anlayışımızla daha düşük maliyetlerle müşteriye daha hızlı sunma süresi sağlayabiliyoruz."

Vodafone Grubu'nun tüm dünyada "Tek Teknoloji Ekibi" anlayışıyla faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Şeker, şöyle devam ediyor:

"Global çapta ölçeklenen bu ekip, birinci sınıf mühendislerden oluşuyor ve birinci sınıf müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyor. Bu çalışma anlayışı bize daha fazla uluslararası etkiye sahip büyük ve dinamik bir teknoloji ekibinin parçası olma fırsatını sunuyor. Bu ekiple global değişime öncülük ederken yerel deneyimimizi de geliştirme ve profesyonel olarak büyüme fırsatı elde ediyoruz. Müşterilerimiz için en iyi bağlantı ürünlerini ve platformlarını kurum içinde geliştiriyor ve yönetiyoruz. Dijital hizmetlerini bizim bağlantımız üzerinden sunan stratejik ortaklarımıza en iyi deneyimi yaşatıyoruz. 'Önce Dijital' anlayışımız ve yüksek uzmanlık seviyemiz ile müşterilerimize de en iyi hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, tek bir takım olmanın avantajını kullanarak, çalışanlarımıza yurtdışında görev alma imkânlarını çok daha fazla sunabiliyoruz."

Hedef, mükemmeliyet merkezi olmak

Vodafone Türkiye'nin IT alanındaki bir diğer hedefi, Vodafone Grubu'nun mükemmeliyet merkezlerinden biri olmak. Şirket, global deneyimini Türkiye'ye aktardığı gibi, Türkiye'deki başarılı uygulamaları da yurtdışına ihraç ediyor. Bu kapsamda, 2018 yılından bu yana farklı alanlarda hayata geçirdiği dijitalleşme projelerini Vodafone Grubu ve diğer ülkelerdeki Vodafone operatörleri ile paylaşıyor. Özellikle Vodafone Yanımda mobil uygulaması önemli bir ihraç kalemi. Vodafone Yanımda bugün artık her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir "süper uygulama" durumunda ve yeni kategorilerle büyümeye, her ihtiyaca cevap veren bir pazaryeri haline gelmeye devam ediyor. Bu uygulama üzerinden sunulan Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası, Süpermarket Yanımda, Her Şey Yanımda ve Vodafone Sigorta gibi dijital servisler, hem Türkiye'de hem Vodafone Grubu içinde bir ilk oldu. Diğer yandan, kişisel dijital asistan TOBi de hem kullanıcı sayısı ve sohbet hacmi, hem de satış adetleri açısından Vodafone Grubu'nda lider. Vodafone Türkiye, TOBi ile kazandığı deneyimi kullanarak diğer ülkelerde bu teknolojinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Ar-Ge ekibinden örnek projeler

Vodafone Türkiye'nin teknoloji ihracında OKSİJEN ekibi de önemli rol oynuyor. Bu ekibin ürettiği yerli sertifikalı ürünlerle hem Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedefine destek veriliyor, hem de bu ürünler ihraç ediliyor. Ar-Ge alanında pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan OKSİJEN'de yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Bu sayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Ar-Ge merkezlerinin ortalama çalışan sayısından 5,4 kat daha fazla. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor. OKSİJEN ekibi, Türkiye'de edindiği deneyimi kullanarak diğer ülkelerde benzer teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.