Instagtam'dan yeni özellik! Hikayelere böyle cevap verebileceksiniz...

Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikler ile deneyimi daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Son aylarda uygulamaya pek çok yenilik eklenirken, şimdi ise merakla beklenen bir başka özellik için hazırlıklar başladı.

INSTAGRAM HİKAYELERİ İÇİN YENİ ÖZELLİK!

Kısa süre önce ana sayfa için kronolojik sıralama özelliğini duyuran Instagram, bu kez de Hikayeler için yeni bir özelliği test ediyor. Tersine mühendislik uygulamalarından yeni özellikleri tespit eden Alessandro Paluzzi, paylaştığı ekran görüntüsünde Instagram Hikayeleri için gelecek yeni özelliği gösterdi.

Buna göre kullanıcıların sıklıkla kullandığı Instagram Hikayeleri'nden, sesli olarak yanıt vermek mümkün olacak. Uzun süredir kullanıcıların da beklediği bu özelliğin ne zaman piyasaya sürüleceği ise bilinmiyor.

HİKAYE BEĞENME ÖZELLİĞİ DE SUNULDU

Geçtiğimiz aylarda Instagram, Hikayeler için beğeni özelliğini kullanıma sunmuştu. Şirket söz konusu özellik ile gelen kutusundaki karmaşayı azalttığını ifade etmişti. Ancak kullanıcılara göre yeni test edilen sesli yanıt özelliği Hikaye beğenmenin tersine bir fikir olacak.

Zira kullanıcıların burada gelen kutusu daha fazla DM ile dolacak ve karmaşıklıkta artacak. Yine de bu özelliğin tam olarak onaylanmadığını, Instagram'ın durumu değerlendirip testleri tamamladıktan sonra piyasaya süreceğini de belirtmekte fayda var.