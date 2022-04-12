Youtube’tan Apple kullanıcılarını sevindiren haber: Beklenen özellik geliyor!

Dün akşam saatlerinde Youtube TV twitter hesabı üzerinden atılan resim içinde resim özelliği geldi tweeti ortalığı karıştırdı. Yalnızca Youtube TV üzerinde geçerli olan bu özelliği Youtube'ta göremeyen kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi. Gelen tepkilere yanıt veren Youtube, güncellemelerin bittiğini, en kısa sürede kullanıcı deneyimine sunulacağını belirtti.