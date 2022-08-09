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5 yıllık hasret bitiyor! Ancak tüm telefonlara gelmiyor...

Apple, 2017 yılında iPhone X modeliyle birlikte değiştirdiği tasarımda pil yüzdesi kaldırmıştı. 5 yıl aradan sonra geri getirdiği özellik sevenleri mutlu ederken beta sürümünde tüm telefonların bu özellikten faydalanamadığı anlaşıldı. İşte yeni özellikten yararlanamayacak o modeller...

5 YILLIK HASRET BİTİYOR! ANCAK TÜM TELEFONLARA GELMİYOR...
9 Ağustos 2022, Salı Güncelleme : 15:47:01

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

Apple, 2017 yılında iPhone X modeliyle klasik tasarımından vazgeçerek "home" tuşunu kaldırarak tamamen dokunmatik ekranlara geçiş yaptı. Tasarımdaki bu değişiklikle birlikte geçtiği çentikli telefonlarla birlikte sağ üstte gözüken şarj göstergesi de kaldırıldı.

Ancak bu özelliğin Apple'ın Eylül ayında gerçekleştireceği lansmanda tanıtacağı iOS16 ile birlikte geri geleceği açıklandı. Bu sevindirici haberin ardından birçok kullanıcıyı üzecek bir haber geldi.

Tüm modellere geri gelmeyecek!

Geri gelecek şarj göstergesi belirli modellere gelmeyeceği duyruldu. İşte o modeller;

iPhone X

iPhone 11

iPhone 12 Mini

iPhone 13 Mini

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