Fabio Verdelli Design Studio Minimalist DUNE Mouse Konseptini Tanıttı

Fabio Verdelli Design Studio, internette yankı bulan yeni bir kablosuz fare konseptini tanıttı. Farklı düğmesiz tasarımı, Apple Magic Mouse hissiyatı verse de biçimi, "birden fazla kırılma oyunuyla sizi yanıltmak" anlamına gelen yansımalarla daha çok bir bilimkurgu aracını andırıyor.









Çakıl taşı şeklindeki ergonomik tasarım, dikey kum renkli oluklar ve hafif dalgalanmalar boyunca dilimlenmiş şeffaf bir dış kasa klasik mouse algımızı tamamen kırıyor.

Orta kaydırma tekerleğinin bulunduğu konum, dokunsal geri bildirim için hafifçe yukarı konumlandırılmış ve ön ile arka kenarlar, bir SUV şeklini çağrıştıracak şekilde içe doğru keskin bir şekilde kesilmiş.





DUNE mouse şu anda hala prototip aşamasında. Verdelli'nin şu anda mevcut olan diğer projeleri arasında, kullanıcıların çizim veya fotoğraflarını bir mantar pano üzerinde delik açmaya gerek kalmadan nazikçe tutmasına olanak tanıyan bir Denizanası raptiyesi yer alıyor.



