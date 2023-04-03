Amazon Prime Gaming Nisan ayının "ücretsiz" oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming üyelerine sunulacak bir sonraki "ücretsiz" oyun grubunu duyurdu.

Amazon Prime aboneliğinin bir parçası olan Prime Gaming, üyelerine her ay oynayabilecekleri yeni PC oyunları ve özel içerikler sunar. Nisan ayında da, oyuncular aşağıda listelediğimiz 15 ücretsiz oyunu talep edebilecekler. Oyunların toplam değeri ise 900 TL'yi buluyor. İşte o oyunlar...