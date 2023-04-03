iPhone 14 ile alay eden Steve Jobs'un kızı Eve Jobs şimdi iPhone'suz yaşayamayacağını söylüyor

Geçtiğimiz Eylül ayında, iPhone 14'ün duyurulmasından günler sonra, Eve Jobs, modelin iPhone 13'e "benzerliği" ile ilgili mizahi bir paylaşım yapmıştı.

Apple'ın merhum kurucu ortağı Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, iPhone 14'ü "onsuz yaşayamam" dediği şeyler arasında sıraladı. Aylar önce iPhone 14 ile dalga geçtiği paylaşımı çabuk unutan Jobs'un sözleri dalga konusu oldu.





Eve Jobs: iPhone 14'süz yaşayamam

The Strategist ile yaptığı son röportajda, Eve Jobs'a "onlarsız yapamam" dediği dokuz şeyi listelemesi istendi. O da şöyle cevap verdi: "Kısa olacağım. Bu (iPhone 14), yaratıcılar için bir araç ve estetik bir tasarım harikası. Hepimizin hayatını değiştirdi ve basitçe söylemek gerekirse, tüm bunlar hakkındaki hislerim, dahiyane olduğu yönünde."

Apple'ın amiral gemisi ürünü iPhone'un onaltıncı nesli, Eve'in "listesi"ndeki tek teknolojik cihaz oldu. Ayrıca 24 yaşındaki Eve Jobs, onsuz yaşayamayacağını söylediği dokuz şey arasında vegan nuggetlar ve Celsius enerji içecekleri de yer aldı.

Eve Jobs'ın önceki açıklaması neydi?

Geçen yıl Eylül ayında akıllı telefonun duyurulmasının ardından, Apple, öncüsü iPhone 13'ten kozmetik olarak "çok da farklı olmaması" nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Instagram hikayelerinde, Eve Jobs, bir adamın giydiğiyle aynı gömleği satın aldığı bir mizah görseli paylaşıp altına şu cümleleri eklemişti: "Bugünkü Apple duyurusundan sonra iPhone 13'ten iPhone 14'e yükselen ben."

Eve Jobs kimdir?

Steve'in dört çocuğunun en küçüğü olan Eve, başarılı bir at binicisi olarak bilinmektedir. Stanford Üniversitesi mezunu Eve Jobs, annelerinin "Mirasla zenginliğe inanmıyoruz" diyerek Jobs'ın mirasını reddetmesinin ardından modelliğe başlamıştı.