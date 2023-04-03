TikTok’ta gizliliği korumanın yolları

TikTok ve diğer büyük sosyal medya şirketlerinin, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplama boyutları oldukça arttı. TikTok, 2022 yılında ABD ve diğer ülkelerde en çok indirilen kısa video uygulaması oldu. Toplanan verilerin çokluğu ve bu bilgilerin Çin hükümetiyle paylaşılması iddiaları, çocuklar ve onların mental sağlığına yönelik zararları, kişisel verilerin sızdırılması gibi birçok gizlilik ve siber güvenlik sorunuyla ilgili tartışmalar başladı.

Hindistan, 2020 yılında TikTok'u ülke genelinde yasakladı ve birçok ülke resmi cihazlarda TikTok kullanımını yasakladı. ABD ise bu yasaklamaları bir adım ileri taşıyarak uygulamayı tamamen yasaklamayı düşünüyor. Tartışmaların odağı, son günlerde Internet 2.0 adlı Avustralyalı bir siber güvenlik şirketinin bulgularına dayanıyor. Şirketin Temmuz 2022 tarihli raporuna göre, TikTok, çok fazla veri topluyor ve cihaz izinleri istiyor.

TikTok kullanırken gizliliğinizi korumak için ne gibi adımlar atabilirsiniz?



Örneğin, mümkün olduğunca az veri ile TikTok'a erişmek için resmi TikTok web sitesini kullanabilirsiniz. Ayrıca, aktif bir hesap sahibi olmak istiyorsanız, bazı veri paylaşımını ayarlardan kısıtlayabilirsiniz.



TikTok, gizlilik politikasında üçüncü taraf uygulamalardan verilerinizi toplayabileceğini belirtiyor, bu nedenle ilk kez kayıt yaparken başka bir sosyal ağ platformuyla ilişkili bir hesap yerine, kullanmadığınız bir telefon veya e-posta adresi verebilirsiniz.



TikTok'un telefonda kayıtlı kişileri veya Facebook arkadaşlarınızı senkronize etmesine izin vermemek ve reklam kişiselleştirmesini sınırlandırmak da daha fazla koruma sağlayabilir.



Son olarak, bir VPN kullanarak IP adresinizi maskeleyerek konumunuzu gizleyebilirsiniz.