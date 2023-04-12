Twitter tarih oldu, şirketin yeni adı X Corp

Twitter tarih oldu denebilir, en azından kağıt üzerinde.

Twitter, Elon Musk'ın sosyal medya platformuyla ne yapmayı planladığına dair soruları bir kez daha akla getiren bir hamleyle, X Corp. adlı yeni kurulmuş bir paravan şirketle birleşti. Musk'ın "Everything App" umutları yeniden yeşerirken, Twitter'ın yeni şirket adı da X Corp oldu. Böylelikle Twitter, yeni kurulan bir paravan şirketle birleştikten sonra, bağımsız bir şirket olmaktan da çıktı.

Mahkemede ortaya çıktı

Bir dava için Kaliforniya mahkemesine sunulan 4 Nisan tarihli bir belgeye göre, Twitter X Corp ile birleştirildikten sonra Twitter ismi artık şirket isimlerinde geçmiyor.

Geçen yıl muhafazakar aktivist Laura Loomer tarafından şirket ve eski CEO'su Jack Dorsey'e karşı açılan bir dava için 4 Nisan'da California mahkemesine sunulan bir belgede, Twitter'In X Corp ile birleştikten sonra kağıt üzerinde "artık var olmadığı" belirtildi.

Musk'ın 'X' hayalleri kulağa Çin'in WeChat'i gibi geliyor

Musk'ın, geçen yıl 44 milyar dolara satın almasından bu yana önemli değişikliklere uğrayan Twitter için bu birleşmenin sonuçlarının ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Musk daha önce Twitter'ı satın almanın X adlı "her şey uygulamasının" oluşturulmasını hızlandıracağını ima etmişti.

Musk, Salı günü "X" harfi şeklinde bir tweet de atmıştı. Elon Musk, X'e yönelik vizyonunu; mesajlaşma, ödemeler ve etkinlik biletleri rezervasyonu için bile kullanılan bir uygulama olan Çin'in WeChat'ine benzer olarak tanımladı.



Ancak Musk, X'in elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc.'den Space Exploration Technologies Corp.'a kadar uzanan imparatorluğuna X şirketinin nasıl uyum sağlayacağı biraz muallakta kaldı.Musk ayrıca PayPal ile birleşip çevrimiçi ödeme yapılabilen web sitesi "X.com" alan adının da sahibi.

Musk, Twitter'ı devralma teklifinin bir parçası olarak ilk kez geçen yıl Nisan ayında Delaware'de "X Holdings" adının bir varyasyonuyla bir üçlü holding şirketi kurdu.