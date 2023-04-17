Elon Musk, X.AI adlı yeni yapay zeka şirketini kurdu

Elon Musk yapay zeka alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurdu. The Wall Street Journal tarafından ilk kez dile getirilen şirketin adı ise X.AI olarak bildirildi. Bir Nevada başvuru kaydına göre geçen ay kurulduğu anlaşılan şirkette Musk şu anda yönetici olarak görev yapıyor ve Musk'ın aile ofisinin yöneticisi olan Jared Birchall şirketin sekreteri olarak listeleniyor. Ekte, ulaştığımız kayıtlarda da görüleceği gibi Musk'ın 9 Mart 2023'te işletmeyi kurduğu gözüküyor.

Musk'ın yapay zeka şirketi kuracağına dair söylentiler günlerdir teknoloji kulislerinde dolaşıyordu. Business Insider'dan bir rapor, Musk'ın önümüzdeki dönemde çıkacak bir generatif AI ürünü için binlerce grafik işlemci birimi (GPU) satın aldığını ortaya çıkardı. Financial Times da Musk'ın Microsoft destekli OpenAI ile rekabet etmek için bir AI firması kurmayı planladığını bildirdi. Musk'ın, şirketi kurabilmek için SpaceX ve Tesla yatırımcılarından fon talep ettiği iddia edildi.

Musk, Twitter Spaces'teki bir röportajında kendisine satın aldığı tüm GPU'lar sorulduğunda, milyarder bir AI şirketi kurma planlarından bahsetmemiş ve aksine "Görünüşe göre bu noktada herkes ve hatta köpekleri bile GPU satın alıyor." şeklinde iğneleyici bir yanıt vermişti. Sözde X.AI adı, Twitter'a atadığı X Corp. şirket adının markalaşmasıyla ve "her şey uygulaması" vizyonuna verdiği "X" etiketiyle de birebir eşleşiyor.

Musk, 2015'te kurucu ortağı olduğu ancak 2018'de vazgeçtiği yapay zeka organizasyonu OpenAI'ye açıkça karşı çıkmış ve yakın zamanda "dev yapay zeka deneylerine" ara verilmesi çağrısında bulunan bir mektup imzalamıştı.

Son aylarda, ChatGPT ve GPT-4 gibi teknolojilerle büyük bir tanınmışlık kazanan OpenAI, Microsoft ve Google'ın birçok ürününe AI araçlarını daha derinlemesine entegre etme çabalarının bir kısmından da sorumlu görünüyor.