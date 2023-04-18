Google Haritalar'ı Kullanarak Android'de Konum Nasıl Paylaşılır?

Telefonunuz kullanarak konumunuzu paylaşmak, birçok insan için yaygın bir kullanım haline geldi. Tek başınıza taksi yolculuğu yaparken veya sadece arkadaşlarınız ve ailenizin nerede olduğunuzu bilmesini sağlamak istediğinizde, Konum Paylaşımı kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan temel bir özellik. WhatsApp, canlı konumunuzu paylaşmanıza izin veren mükemmel bir özellik sunarken, size benzer bir özelliğin zaten Google Haritalar içinde bulunduğunu söyleseydik ne derdiniz? Evet, Google Haritalar'ı kullanarak Android'de konum paylaşabilirsiniz ve bu yazıda, bunu nasıl yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Android cihazlarda Google Maps'ten Konum Paylaşma

Konumunuzu Google Haritalar'ı kullanarak Android'de paylaşmak istiyorsanız, bu işlem basit ve sonrasında bir çok seçenek sunuyor.

1. Adım: Telefonunuzda Google Haritalar'ı açın.







2. Adım: Uygulamaya girdikten sonra sağ üst köşedeki 'Profil Resminize' dokunun.



3. Adım: Şimdi Konum paylaşımını seçin.





4. Adım: Bir sonraki ekranda, Konumu paylaş'a dokunun.

5. Adım: Artık, konumunuzu kimlerin görebileceğini ve konum paylaşımının ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.





Süreyi saatlik artışlarla artırabilir veya süresiz olarak paylaşmak için Kapatana kadar'ı seçebilirsiniz. Bağlantıyı bir mesaj yoluyla birine bile gönderebilirsiniz ve o da bağlantıyı açıp konumunuzu takip edebilir.

Bir başka kişiyle paylaşmak istiyorsanız Yeni Paylaşım'a dokunup ve işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Paylaşımı durdurmak için paylaşım durumuna dokunun ve ardından Durdur'u seçin.

Bağlantıyı bir mesaj yoluyla birine bile gönderebilirsiniz ve o da bağlantıyı açıp konumunuzu takip edebilir.