WhatsApp artık hesabınızı birden fazla telefonda kullanmanıza izin veriyor

Çok yakın bir zamanda, Whatsapp artık kullanıcıların hesaplarına birden fazla telefondan erişmelerine izin verecek. Şirketin 2021'de üstüne çalışmaya başladığı "çoklu cihazda kullanım" işleviyle artık hesabınızı dört ayrı cihazda aynı anda senkronize edip kullanabileceksiniz.

Özellik kullanılabilir olduğunda, uygulamayı bir akıllı telefona yüklerken yeni bir "mevcut hesaba bağlan" seçeneği görülecek. Bu seçeneğe tıkladığınızda WhatsApp, ana telefonunuzdaki Ayarlar menüsünün "Bağlantılı Cihazlar" bölümüne gidip "Bir Cihazı Bağla"yı seçmenizi isteyecek ve QR kodu taramanızı talep edecek.

Bu işlemler kulağa karmaşık geliyorsa, Whatsapp başka bir çözüm daha sunuyor. WhatsApp, bu yeni ve daha kolay bağlantı yöntemini gelecekte diğer cihazlara da getireceğini söylüyor.

Yeni senkronizasyon sistemiyle, ikincil bir telefondan mesaj ve arama alabilmeniz için asıl kullandığınız cihazın yakınınızda olması veya açık olması gerekmiyor. Ama telefonunuz 14 günden uzun bir süre boyunca aktif olmazsa, WhatsApp otomatik olarak diğer cihazlarınızdan çıkış yapacak.

