Yosundan biyojet yakıtı üreten proje TEKNOFEST İstanbul'da tanıtılıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin deniz yosunundan başta biyojet yakıtı olmak üzere birçok madde elde edilmesini sağlayan "Independent" projesi, TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilere sunuluyor.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin paydaşları, açtıkları stantlarda, ziyaretçilere projelerine dair sunum yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi standında sergilenen projeler arasında "Independent" projesi de yer alıyor.

Independent projesinde uzman olarak göre yapan Umutcan Kural, söz konusu projeyle, deniz yosunundan elde ettikleri multivitaminleri, yağ asitlerini ve deniz yosunu içerisinde bulunan yağları özel biyo süreçler ve hidrotermal işlemlerle biyodizel ve biyojet yakıta dönüştürdüklerini söyledi.

Türk Hava Yolları ile yaptıkları iş birliği kapsamında Türkiye'de karbon negatif yolcu taşımacılığı ve sürdürülebilir havacılık yakıtı ürettiklerini aktaran Kural, "Aynı zamanda sağlık, gıda ve ilaç ham maddesi olarak kullanılan, dünyadaki en kuvvetli antioksidanlardan bir tanesi olan astaksantini deniz yosunundan üretmekteyiz." diye konuştu.

"Uzaya bir prototip reaktörün gönderileceği 13 projeden bir tanesi"

Kural, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde rüzgar tribününden elde ettikleri yenilenebilir enerjiyle, şebekeden ve herhangi bir enerji ya da su döngüsüne girmeden arıtma tesislerinin de yardımıyla sürdürülebilir bir şekilde Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisini oluşturduklarını dile getirdi.

Independent projesinin açılışında mobil bir jet motorun tesise getirilerek deniz yosunundan üretilen biyojet yakıtının denemesinin yapıldığını ve motorun çalıştırıldığını aktaran Kural, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'teki standımızda yer alan reaktörle tesisimizdeki işlemlerin bir sunumunu gerçekleştiriyoruz. Deniz yosunundan elde ettiğimiz çeşitli maddeleri de burada sergiliyoruz.

Independent projesi, Türkiye Uzay Ajansı'nın belirlediği, test edilmesi amacıyla uzaya bir prototip reaktörün gönderileceği 13 projeden bir tanesi. Projemiz, deniz yosunundan üreteceğimiz yüksek protein içerikli yosun tozlarının astronotlar tarafından süper gıda olarak kullanılması, deniz yosununun uzaydaki büyüme eğrilerinin test edilmesi amacıyla seçildi."