Premier Lig TOTS FIFA 23’e geldi
FIFA 23’e gelen Premier Lig TOTS'Un yıldızlar karması oyuncu listesi açıklandı.
Premier Lig'de sezonun takımı (Team of the Season) açıklandı. Birçok ünlü futbolcunun yer aldığı takımda en çok dikkat çeken oyuncu ise Manchester City'li futbolcu Erling Haaland.
Manchester City, dünyanın en büyük liglerinden biri olan Premier Lig'de, şampiyonluk yolundaki önemli maçında Leeds United'ı geçti. Bu haftayı boş geçen Haaland geçtiğimiz hafta rekorlarına bir yenisini daha eklemişti. Erling Braut Haaland, West Ham maçında şık bir aşırtma ile takımın maçtaki ikinci golünü, kendisinin ise ligdeki 35. golünü attı. Attığı 35. gol ile Premier Lig'in efsaneleri Alan Shearer ve Andy Cole'u geçerek 22 yaşında, "bir sezonda Premier ligde en çok gol atan oyuncu" ünvanına sahip oldu. Andy Cole bu rekoru 1993-1994 sezonunda kırmış, Shearer de bir sonraki sene rekoru tekrar kırmayı başarmıştı. Haaland ise bu rekorla geldiği ilk sezonda Premier Lig tarihine adını yazdırmayı başardı. Erling Haaland şu ana kadar bu sezon tüm kulvarlarda 51 gole ulaştı. Geri kalan maçlarda tüm kupalarda 13 gol atması halinde 1927-1928 sezonunda Everton forması ile 63 gol atan Dixie Dean'ı geçerek İngiliz futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu olacak.
Geçtiğimiz Cuma günü FIFA 23'e gelen Premier Lig TOTS, taraftarların verdiği oylarla belli oldu. Yıldızlar karması olarak tabir edilebilecek olan takımın oyuncu listesi ise şu şekilde:
Atak Oyuncuları
Mohammed Salah
Marcus Rashford
Erling Haaland
Harry Kane
G. Martinelli
Bukayo Saka
Son Heung-Min
Orta Sahalar
De Bruyne
Casemiro
Martin Odegaard
B. Guimares
Defans Oyuncuları
Ruben Dias
William Saliba
Kieran Trippier
Oleksandr Zinchenko
Raphael Varane
Reece James
Kaleciler
Ramsdale