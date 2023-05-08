Premier Lig TOTS FIFA 23’e geldi

Premier Lig'de sezonun takımı (Team of the Season) açıklandı. Birçok ünlü futbolcunun yer aldığı takımda en çok dikkat çeken oyuncu ise Manchester City'li futbolcu Erling Haaland.

Manchester City, dünyanın en büyük liglerinden biri olan Premier Lig'de, şampiyonluk yolundaki önemli maçında Leeds United'ı geçti. Bu haftayı boş geçen Haaland geçtiğimiz hafta rekorlarına bir yenisini daha eklemişti. Erling Braut Haaland, West Ham maçında şık bir aşırtma ile takımın maçtaki ikinci golünü, kendisinin ise ligdeki 35. golünü attı. Attığı 35. gol ile Premier Lig'in efsaneleri Alan Shearer ve Andy Cole'u geçerek 22 yaşında, "bir sezonda Premier ligde en çok gol atan oyuncu" ünvanına sahip oldu. Andy Cole bu rekoru 1993-1994 sezonunda kırmış, Shearer de bir sonraki sene rekoru tekrar kırmayı başarmıştı. Haaland ise bu rekorla geldiği ilk sezonda Premier Lig tarihine adını yazdırmayı başardı. Erling Haaland şu ana kadar bu sezon tüm kulvarlarda 51 gole ulaştı. Geri kalan maçlarda tüm kupalarda 13 gol atması halinde 1927-1928 sezonunda Everton forması ile 63 gol atan Dixie Dean'ı geçerek İngiliz futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu olacak.

Geçtiğimiz Cuma günü FIFA 23'e gelen Premier Lig TOTS, taraftarların verdiği oylarla belli oldu. Yıldızlar karması olarak tabir edilebilecek olan takımın oyuncu listesi ise şu şekilde:

Atak Oyuncuları

Mohammed Salah

Marcus Rashford

Erling Haaland

Harry Kane

G. Martinelli

Bukayo Saka

Son Heung-Min

Orta Sahalar

De Bruyne

Casemiro

Martin Odegaard

B. Guimares

Defans Oyuncuları

Ruben Dias

William Saliba

Kieran Trippier

Oleksandr Zinchenko

Raphael Varane

Reece James

Kaleciler

Ramsdale