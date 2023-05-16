Teenage Engineering TP-7 Saha Kayıt Cihazını Ortaya Çıkardı

Teenage Engineering, küçük bir stüdyo mikrofonunu piyasaya sürdükten sonra şimdi de başka bir minyatür ses giriş cihazı olan TP-7 saha kayıt cihazını piyasaya sürüyor.7 saatlik şarj edilebilir pil ve 128 GB dahili depolama özelliğine sahip cihaz, ses, müzik, röportajlar ve önemli fikirleri sıfır sürtünme ve mümkün olan en yüksek kalitede kaydetmek için üretildi.





Tipik Teenage Engineering tarzında cihaz, elde taşınan ince bir pakette birinci sınıf kalite ve full işlevsellik vaat eden; aynı anda fütüristik, klasik ve sezgisel bir tasarımla geliyor.

Merkezde, menülerde gezinmek, kaydırmak, duraklatmak ve oynatmayla ilgili yumuşak bir görsel geri bildirim sunmak için kullanılan motorlu bir "Kaset Makarası" bulunuyor. Sol taraftaki bir döner tekerlek, kullanıcıların sesi hızlı bir şekilde gözden geçirmesine olanak tanıyor, mod düğmesi aşağıda yer alıyor ve diğer tarafta not ve gezinme düğmeleri bulunuyor. Her şey, tek elle kontrole izin verecek şekilde ergonomik olarak düzenlenmiş.



