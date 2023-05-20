Epic Games'in MEGA İndirimleri Başladı

Epic Games, 15 Haziran'a kadar sürecek MEGA indirim günlerini başlattı.



Epic'in mega indirimler en sevilen oyunları içeriyor. MEGA İndirim, favori PC oyunlarında %75'e varan indirimlerle 18 Mayıs'ta başlıyor ve 15 Haziran'da sona eriyor.





Epic Games İndirim Listesi Oyun Adı Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Anno 1800 699 TL 174,75 TL Control Ultimate Edition 209 TL 104,50 TL Crime Boss: Rockay City 329 TL 263,20 TL Cyberpunk 2077 249 TL 124,50 TL Days Gone 329 TL 108,57 TL DEATHLOOP Deluxe Edition 719 TL 237,27 TL Detroit: Become Human 142 TL 71 TL Europa Universalis 4 340 TL 102 TL Far Cry 6 Standard Edition 699 TL 174,75 TL FIFA 23 699,99 TL 209,99 TL God of War 329 TL 197,40 TL Goat Simulator 297 TL 193,05 TL Marvel's Spider-Man:Miles Morales 499 TL 334,33 TL Port Royale 4 399 TL 159,60 TL Rage 2 349 TL 87,25 TL Saints Row 289 TL 130,05 TL SnowRunner 150 TL 82,50 TL Subnautica 259 TL 129,50 TL The Callisto Protocol 499 TL 299,40 TL Train Sim World 3: Standard Edition 79 TL 39,50 TL