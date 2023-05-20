Epic Games'in MEGA İndirimleri Başladı
Epic Games, 15 Haziran'a kadar sürecek MEGA indirim günlerini başlattı.
Epic'in mega indirimler en sevilen oyunları içeriyor. MEGA İndirim, favori PC oyunlarında %75'e varan indirimlerle 18 Mayıs'ta başlıyor ve 15 Haziran'da sona eriyor.
|Oyun Adı
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Anno 1800
|699 TL
|174,75 TL
|Control Ultimate Edition
|209 TL
|104,50 TL
|Crime Boss: Rockay City
|329 TL
|263,20 TL
|Cyberpunk 2077
|249 TL
|124,50 TL
|Days Gone
|329 TL
|108,57 TL
|DEATHLOOP Deluxe Edition
|719 TL
|237,27 TL
|Detroit: Become Human
|142 TL
|71 TL
|Europa Universalis 4
|340 TL
|102 TL
|Far Cry 6 Standard Edition
|699 TL
|174,75 TL
|FIFA 23
|699,99 TL
|209,99 TL
|God of War
|329 TL
|197,40 TL
|Goat Simulator
|297 TL
|193,05 TL
|Marvel's Spider-Man:Miles Morales
|499 TL
|334,33 TL
|Port Royale 4
|399 TL
|159,60 TL
|Rage 2
|349 TL
|87,25 TL
|Saints Row
|289 TL
|130,05 TL
|SnowRunner
|150 TL
|82,50 TL
|Subnautica
|259 TL
|129,50 TL
|The Callisto Protocol
|499 TL
|299,40 TL
|Train Sim World 3: Standard Edition
|79 TL
|39,50 TL