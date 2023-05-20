Fransa'dan Apple'a cihaz tamirini zorlaştırma soruşturması

Fransa'da ABD'li teknoloji devi Apple'a "cihazların tamirini zorlaştırmaktan ve planlı işlevsizleştirme yapmaktan" soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Paris Savcılığı, HOP (Planlı İşlevsizleştirmeyi Durdur) Derneği tarafından yapılan Aralık 2022'de yapılan bir şikayet sonucunda, Rekabet Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi'nin (DGCCRF) yasal işlem başlattığını duyurdu. Apple'a yöneltilen suçlamalar arasında cihaz parçalarının tamirinde engellemeler yapmak ve yetkisiz servislerin tamir yapmasını zorlaştıran uygulamaları dayatmak bulunuyor.



2017 yılında Fransız tüketici örgütü HOP, Apple'a iPhone'ları bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle dava açmıştı. 2020'de Fransa davayı kazanmış ve ABD'li teknoloji devi Apple, eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleri ile bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle Fransa'da 25 milyon avro (yaklaşık 164 milyon TL) para cezasına çarptırılmıştı.

Apple şimdi de donanımsal malzemelerin uygun fiyat ve sürede kullanıcının erişimine açmamakla suçlanıyor.