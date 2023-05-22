Apple Yeni Beats Studio Buds+'ı Piyasaya Sürüyor

Beats by Dre Studio Buds+ wireless kulaklıkları resmi olarak piyasaya sundu. Transparan, Siyah/Altın ve Fildişi renkleri dahil olmak üzere üç yeni göz alıcı renk grubuna sahip gerçek kablosuz kulaklıklar aynı zaman da bir dizi yükseltmelerle beraber geldi.

Geliştirmeler arasında kulaklıklardan tek seferde 9 saatlik kullanıma kadar 36 saatlik pil ömrü artışı bulunuyor. 5 dakikalık hızlı şarj ile bir saat ek kullanım sağlanabiliyor.İyileştirilmiş ses kalitesi ve konfor için üç hava deliği eklenmiş ve temiz bas ve ultra düşük bozulma sağlayan özel bir dönüştürücü bulunuyor. Diğer önemli özellikler arasında daha etkili ANC ve Şeffaflık modları, IPX4 ter ve suya dayanıklılık derecesi, Dolby Atmos için mekansal ses ve Sınıf 1 Bluetooth ile genişletilmiş menzil bulunuyor.

En iyi gürültü önleyici kulaklıklar arasında yer alan Beats Studio Buds+ iyileştirilmiş aktif gürültü engelleme ve gelişmiş Şeffaf mod desteği ile kablosuz kulakiçi kulaklıklar arasında öne çıkıyor.

Beats Studio Buds+ fiyatı Türkiye için 4.799 TL olarak belirlendi.

Beats'in Özel Akustik Platformu

Beats Studio Buds + kulaklığın özel akustik platformu dengeli bir ses deneyimi sunuyor. Üstelik cebinizde taşıyabileceğiniz, kompakt ve sofistike bir tasarıma sahip. Yeniden tasarlanan akustik çıkışlar ses hassasiyetini artırırken basıncı hafifçe düşürüyor. Böylece kulaklığınızı gün boyunca konforlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Her kulaklıkta bulunan iki katmanlı bir transdüser esneyerek daha temiz bas sesler ve ultra düşük distorsiyon sağlıyor. Böylece ister müzik dinlerken ister telefon görüşmesi yaparken, her yerde zengin ve etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

Aktif Gürültü Önleme ve Şeffaf Mod

İki farklı dinamik dinleme modu sayesinde tek dokunuşla ister ortamdaki sesleri dışarıda bırakmayı isterseniz de duymayı seçebiliyorsunuz. Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği, kulaklığın kulağınıza oturma şekline uyum sağlayarak istenmeyen dış gürültüleri etkisiz hale getirecek şekilde geliştirildi. Etrafınızda olup bitenlere kulak vermeniz gerektiğinde kolayca Şeffaf Moda geçebiliyorsunuz.

Daha Çok Müzik, Daha Az Şarj İhtiyacı

Beats Studio Buds + kulaklıklarla 9 saate kadar; cebe sığan şık şarj kutusuyla ise 27 saate kadar dinleme süresi sağlayarak toplam 36 saate kadar pil ömrü sunuyor. Böylece gittiğiniz her yerde size eşlik edebiliyor. 5 dakikalık Fast Fuel şarj, bir saatlik ek kullanım süresi sağlıyor. Böylece iki şarj arasında daha fazla müzik, podcast veya arama süresi elde ediyorsunuz.

Apple ve Android ile Gelişmiş Uyumluluk

Beats Studio Buds + tek dokunuşla eşleştirme ve Bul gibi Apple ve Android tarafından sunulan popüler özellikleri destekliyor.