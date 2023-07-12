Dijital iletişimde devrim niteliğinde yenilik

Bu uygulama geleceğin sohbet uygulamalarını belirleyecek bir dizi yapay zeka tabanlı özelliği bünyesinde barındıracak. Bunun yanı sıra yapay zeka algoritmalarının gücü sayesinde geliştirilen özellikler arasında otomatik moderasyon, dil işleme ve otomatik cevaplar, içerik önerisi, sahte hesap tespiti, duygu analizi ve kişiselleştirilmiş içerik filtreleme gibi yenilikçi özellikler yeralmakta. Bu özellikler sayesinde kullanıcıların güvenliğinisağlamak, daha verimli bir iletişim deneyimi sunmak vekullanıcıları daha iyi anlamak mümkün olacaktır.