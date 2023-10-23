iPhone 15 değerini hak ediyor mu? Model Karşılaştırması

Her yeni çıkan iPhone modelinde özellikle de Pro modellerde, Apple daha hızlı bir performans ve çok daha iyi kamera sözü veriyor. Gördüğümüz kadarıyla iPhone 15 Pro ve Pro Max bu vaatleri yerine getiriyor. Ancak telefonunuzu sadece bir model üstüne taşımak için iPhone 15 almaya gerek var mı? Gelin beraber inceleyelim.

Öncelikle evet hız ve kamera konusunda tatmin edici geliştirmeler mevcut. Ancak bu geliştirmeler pek de ucuza gelmiyor. Operatörlerin eskiyi getir yeniyi götür tarzı takas fırsatlarıyla bu fiyatları göze almak bir miktar daha kolaylaşabilir ancak bu tür indirimler genellikle yeni bir hat açmak ya da değiştirilen telefonun nispeten yeni bir model olması gibi çok özel koşulları karşılamanızı bekliyor. iPhone 15 Pro'da, titanyum gövde ve yeni Aksiyon düğmesi gibi telefonun iPhone 14 Pro'ya kıyasla daha taze ve farklı görünmesini sağlayan pek çok yenilik var. Ancak en az birkaç yıllık bir iphone sahibiyseniz, yeni telefon alma konusundaki motivasyonunuz daha uzun pil ömrü ve performans iyileştirmeleri olmalı. İşte tam da bu noktada normal iphone modelleri ve Pro modeller arasındaki farklar devreye giriyor. (Bizce pro modeller çok daha avantajlı)