iPhone 15 değerini hak ediyor mu? Model Karşılaştırması
Eğer şu anda kullandığınız iPhone en az 3 yılllıksa, yani iPhone 12 veya daha eski bir model kullanıyorsanız cevabımız kesinlikle evet. Ancak sonrası için işler biraz karmaşıklaşıyor...
Her yeni çıkan iPhone modelinde özellikle de Pro modellerde, Apple daha hızlı bir performans ve çok daha iyi kamera sözü veriyor. Gördüğümüz kadarıyla iPhone 15 Pro ve Pro Max bu vaatleri yerine getiriyor.
Ancak telefonunuzu sadece bir model üstüne taşımak için iPhone 15 almaya gerek var mı? Gelin beraber inceleyelim.
Öncelikle evet hız ve kamera konusunda tatmin edici geliştirmeler mevcut. Ancak bu geliştirmeler pek de ucuza gelmiyor. Operatörlerin eskiyi getir yeniyi götür tarzı takas fırsatlarıyla bu fiyatları göze almak bir miktar daha kolaylaşabilir ancak bu tür indirimler genellikle yeni bir hat açmak ya da değiştirilen telefonun nispeten yeni bir model olması gibi çok özel koşulları karşılamanızı bekliyor.
iPhone 15 Pro'da, titanyum gövde ve yeni Aksiyon düğmesi gibi telefonun iPhone 14 Pro'ya kıyasla daha taze ve farklı görünmesini sağlayan pek çok yenilik var. Ancak en az birkaç yıllık bir iphone sahibiyseniz, yeni telefon alma konusundaki motivasyonunuz daha uzun pil ömrü ve performans iyileştirmeleri olmalı.
İşte tam da bu noktada normal iphone modelleri ve Pro modeller arasındaki farklar devreye giriyor. (Bizce pro modeller çok daha avantajlı)
iPhone 15 Pro ve iPhone 14 Pro karşılaştırması
iPhone 15 Pro, 14 Pro'ya kıyasla çok sayıda iyileştirme getiriyor. Buna daha hafif bir titanyum yapı, programlama kısayolları için Eylem düğmesi, evrensel şarj için bir USB-C bağlantı noktası ve varsayılan olarak 24 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebilen bir kamera dahil. Apple ayrıca yeni A17 Pro işlemcinin konsol düzeyindeki oyunları çalıştırabileceğini de iddia ediyor.
Önceki Pro modellerinde olduğu gibi iPhone 15 Pro da mobil fotoğrafçılar ve film yapımcıları için bazı ekstralar içeriyor. Örneğin kameramanlar, birden fazla kamerayla çekilen projeler için diğer cihazlardan alınan görüntüleri eşleştirmeyi kolaylaştıran günlük video formatında çekim yapma seçeneğine oldukça yükselebilir. iPhone 15 Pro Max ayrıca 5x telefoto yakınlaştırma özelliğine sahip ve bu sayede iPhone 14 Pro'daki 3x seçeneğine göre daha yakın çekimler yapabiliyor.
iPhone 15 Pro, Apple'ın ikinci nesil ultra geniş bant çipine sahip olduğundan, iPhone'unuzu Bul uygulamasında çok daha kolayca konum bbelirleyebiliyorsunuz.Ancak bu özellik yalnızca diğer kullanıcılar da iPhone 15 sahibi ise çalışıyor. Ultra geniş bant, iPhone 11 ve sonraki modellerde bulunan ve AirDrop dosyalarını diğer cihazlara göndermeyi ve telefonunuzu dijital araba anahtarı olarak kullanmayı kolaylaştıran yakınlık algılama teknolojisidir.
Bu pro özellikler iPhone 15 Pro'nun, iPhone 15'ten kolayca sıyrılmasını sağlıyor olabilir. Ama hali hazırda iPhone 14 Pro'nuz varsa 15 Pro'yu satın almak çok da mantıklı bir hareket sayılmaz. Çünkü bu özellikler farklı ve güzel yenilikler olsa da, günlük yaşantımıza pek de dahil ettiğimiz kullanışlı özellikler sayılmaz. En azından bir film yapımcısı değilseniz...
Eylem düğmesi kullanışlı olsa da aynı anda yalnızca bir özelliği tetikleyebildiğinden mevcut haliyle biraz sınırlayıcı oluyor.
SONUÇ OLARAK: Henüz iPhone 15 Pro'ya geçiş yapmayın. Performans ve pil ömrü muhtemelen hala güçlü durumda, bu da telefonunuzda yeterince pil ömrü kaldığı anlamına geliyor. iPhone 15'in yukarıda saydığımız merak uyandıran yeni özellikleri de zaman içinde gelişecektir ve bir sonraki model satın almak için çok daha mantıklı olabilir.
iPhone 15 Pro ve iPhone 13 Pro karşılaştırması
iPhone 13 Pro yalnızca 2 yaşında, bu da muhtemelen hâlâ sorunsuz çalıştığı ve pil ömrünün, günü endişelenmeden geçirmenize yetecek kadar uzun olduğu anlamına geliyor.
15 ve 14 gibi olmasa da, nispeten yeni bir kamera ve işlemciye sahip olduğundan, bu telefonla çekilen fotoğraflar Instagram'da ayınlamak, arkadaşlarınızla paylaşmak ve hatta duvarınıza asmak üzere küçük kopyalar basmak için yeterince keskin ve renkli görünecektir.
iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro sahipleri için pek de gerekli bir yükseltme değil ancak bu adımı atmaya karar verenler için pek çok yeni özellik mevcut. Bir kere şarj sistemi artık USB-C'ye sahip olduğundan, iPhone 15 Pro'yu muhtemelen Apple dışındaki diğer ürünler için kullandığınız kabloyla şarj edebileceksiniz. Kameranın daha yüksek çözünürlüklü bir sensörü var, bu da iPhone 13 Pro'daki 12 megapiksel sensöre kıyasla 48 megapiksel veya 24 megapikselde daha fazla ayrıntı yakalayabileceğiniz anlamına geliyor. Ve elbette yeni titanyum tasarım ve eylem düğmesi de var.
SONUÇ OLARAK: iPhone 15 Pro pek de ihtiyacınız olan bir yükseltme değil. 2 yıllık iPhone'unuzun hâlâ yapacak çok işi var, bu yüzden hâlâ memnunsanız yükseltme yapmayın. Eğer değişime kararlıysanız, mutlaka bir takas indiriminden faydalandığınızdan emin olun deriz...
iPhone 15 Pro ve iPhone 12 Pro karşılaştırması
Aslına bakarsanız iPhone 12 ile 13 arasında çok da büyük bir fark yok. Yalnızca iphone 12'ler artık 3 yaşında ve bu da pil ömründe bazı azalmalara işaret ediyor.
iPhone 13 Pro'nun en büyük değişikliklerinden biri daha uzun pil ömrü oldu ve Apple o zamandan bu yana daha fazla iyileştirme yaptı. iPhone 12 Pro'nun tahmini 17 saatlik video oynatma süresiyle karşılaştırıldığında iPhone 15 Pro'nun 23 saat süreceği söyleniyor.
Apple'ın yeni telefonundaki ekran daha parlak, bu da parlak güneş ışığında dışarıyı görmenin muhtemelen daha kolay olacağı anlamına geliyor. iPhone 12 ayrıca ProMotion özelliğine sahip değil.
SONUÇ OLARAK: iPhone 15 Pro, iPhone 12 Pro'dan sonra yepyeni bir telefon gibi hissettirebilir ancak gerçekten yalnızca performansın ve pil ömrünün yavaşladığını hissetmeye başladığınızda yükseltme yapmalısınız. Çünkü saydığımız bir çok fark aynı zamanda iphone 12 ve 14 arasındaki farklarla aynı.
iPhone 11, iPhone XS ve daha önceki modeller için; dramatik pil farklılıkları, ekran kalitesinde değişim, fotoğraf piksellerinde artık ve pek çok yeni özellik iPhone 15'e geçmek için davetkar özellikler. Ancak yeni bir telefon için kendinizi ikna ettiyseniz, Pro modellerdeki özellikleri mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.