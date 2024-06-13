İki teknoloji devinin çatışmasında Musk'tan geri adım! OpenAI'a yönelik şikayetini geri çekti

BBC'nin haberine göre, söz konusu gelişme, mahkemenin OpenAI'ın davanın düşürülmesine yönelik talebinin görüşülmesinden bir gün önce yaşandı. Musk'ın avukatları tarafından sunulan dilekçede, aylar süren davanın, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin düşürülmesi talep edildi.

2018'de yönetim kurulundan istifa ettiği OpenAI'ın kurucu anlaşmasına ve kuruluş misyonuna aykırı hareket ettiğini iddia eden Musk, şubatta, şirketin "yeniden insanlığa fayda sağlama misyonuna geri dönmesi" talebiyle dava açmıştı.