Teknoloji devlerine çağrı: "Suça alet olmayı bırakın!"

Hummelgaard, "İskandinav meslektaşlarım ve ben, bu konuyla başa çıkmak için birleşik bir cephenin gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Bunun bir parçası da teknoloji devlerinin sorumluluklarını yerine getirerek platformlarının ciddi suçların yuvası haline gelmemesi için ısrarcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Çetelerin sosyal medya ve şifreli mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla ciddi suçlar planladıkları ve bu kirli işleri yapmak üzere gençleri kullandıkları yönündeki haberlerden duyduğu endişeyi dile getiren Hummelgaard, "Bazı platformlarda şiddet ve cinayet, çocuklarımız ve gençlerimiz için iş ilanı olarak sunuluyor. Bu nedenle bugün ilerleyen saatlerde sektör temsilcileriyle tam da bu konuyu tartışma fırsatı bulacağımız toplantıyı da dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.